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محافظ الانبار يعتزم الانقلاب على الحلبوسي والانشقاق عن حزبه


كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن نية محافظ الانبار الحالي علي فرحان الدليمي الانشقاق عن حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي. 

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن "محافظ الانبار الذي يرأس حزب (التعاون) شرع بمحادثات مع تحالف الانبار الموحد وقيادات سياسية من اجل خوض الانتخابات تحت ظل حزبه بدلا عن حزب تقدم". 

 واضاف ان "الخطوة تعد استباقية من قبل فرحان خشية استحواذ مقرب من الحلبوسي على المحافظة خلال الانتخابات المحلية لمجال المحافظات المقبلة وتكليفه كمحافظ لها لاستكمال الاستحواذ على مقدرات المحافظة". 

واشار الى ان "الحلبوسي يسعى لانهاء الخلاف بأي ثمن سيما مع اعلان الطريقة العلية القادرية الكسنزانية وهي حركة دينية تهمين على جزء كبير من المكون السني الانسحاب من تقدم". 

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محافظ الانبار يعتزم الانقلاب على الحلبوسي والانشقاق عن حزبه
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