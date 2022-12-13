الاتحاد الوطني الكردستاني: قد ننسحب من حكومة الإقليم

صعد الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، من تهديداته ضد غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني، ملوحا بإمكانية الانسحاب من حكومة الإقليم.

وقال القيادي في الحزب محمود خوشناو في حوار إن "إعـلان إقليم في السليمانية ليس من متبنيات الاتحاد الوطني لأنه يؤمن بوحدة الإقليم ككيان دستوري، وأن التعامل المنصف مع الأحــزاب السياسية في الإقليم هو الخيار الأمثل للحفاظ على المكتسبات".

وأضاف خوشناو، ان "الاستياء من تعامل الحزب الديمقراطي مع بقية الأحــزاب ومنها الاتحاد الوطني مؤلم"، مؤكدا أنه "يبحث الاتحاد عن سبل إنجاح عمل الحكومة والابتعاد عن الإخفاقات المستقبلية إذا استمر الوضع الحالي".

وأضــاف خوشناو "نحن فـي الاتـحـاد الوطني مصرون على الذهاب بخطوات إيجابية لحل الأزمة السياسية"، كاشفا عن "وجود نية لخفض مستوى المشاركة في حكومة الإقليم وفي العمل الحكومي لحين إنهاء هذه الأزمة وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سننسحب أو سنقاطع".