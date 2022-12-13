الاتصالات النيابية تؤكد إحالة فساد شركة "كورك" إلى المحاكم

أكد عضو لجنة النقل والاتصالات عقيل الفتلاوي، الثلاثاء، عن إحالة ملف فساد شركة اتصالات كورك إلى محكمتي الكرخ الثانية والرصافة.

وقال الفتلاوي في حديث ل / المعلومة /، أنه "بناء على الكتاب المرسل من مكتبنا إلى جهاز الادعاء العام تقرر إحالة ملف شركة كورك للاتصالات إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية ومحكمة تحقيق الرصافة".

وأضاف، أن "الأمر مناط بهيئة الإعلام والاتصالات بإرسال ممثلها القانوني لمتابعة الملف مع القضاء بإلزام شركة كورك بتسديد المستحقات المالية المقدرة بنحو مليار دولار وفي حال تنصلت الهيئة عن مسؤوليتها سيكون لنا موقف آخر مع الهيئة".

وأشار إلى أن "شركة كورك ترفض تسديد المستحقات المالية التي تقدر بنحو مليار دولار إلى هيئة الإعلام والاتصالات".