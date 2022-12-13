رئيس هيئة النزاهة: ملفات فساد كبيرة سيتم الاعلان عنها قريباً

كشف رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الاثنين، عن ملفات فساد كبيرة سيتم الاعلان عنها قريباً، فيما اشار الى أن، تأخير الاجراءات ضد الفاسدين هو جزء من الفساد.

وقال حنون في كلمته خلال انطلاق فعاليات اسبوع النزاهة السنوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد "علينا ان نتظاهر ضد الفساد في العائلة قبل ان نتظاهر ضد المؤسسات "،مؤكداً أنه "يجب منع انتشار الفساد بين الافراد".

واضاف: "للشعب الدور الرئيسي لمكافحة الفساد ونحن ادوات بيده، يجب ان نستثمر النوايا الصادقة لدى القضاء الذي يعتبر صمام الامان".

وتابع حنون "وجدنا رؤيا واضحة من رئيس الوزراء لمكافحة الفساد ومنع انتشاره، وأن هيئة النزاهة هي الاداة الأساسية لمكافحة الفساد".

وبين أن "للاعلام دور مهم في كشف العديد من ملفات الفساد، ومن الان يجب عليها معالجة الاخفاقات السابقة والظهور بوجه جديد "،مؤكداً أن "تأخير الاجراءات ضد الفاسدين هو جزء من الفساد".

وأكد أن "بحوزتنا العديد من ملفات الفساد وسنعلن عنها قريبا، وأن الهيئة العليا لمكافحة الفساد هي جزء مهم وفعال"، مشتدركا "سنخوض حربا شاملة ضد الفساد وستكون اكبر من حرب الارهاب".