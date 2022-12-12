اعتقال "محامية مزيفة" قامت بتعقيب معاملات حكومية في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهمة انتحلت صفة محامية في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها بانتحال صفة محامية لغرض تعقيب المعاملات في إحدى الدوائر الحكومية في بغداد".

وأضافت: "تم تدوين أقوالها ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات".

وأضافت، أنه "من جانب آخر ألقت مفارز القدس القبض على متهم لقيامه بسرقة حقيبة نسائية من إحدى المواطنات بداخلها مبالغ مالية ضمن قاطع المسؤولية شرق العاصمة بغداد"، لافتة الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل ".