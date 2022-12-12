القبض على ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 8 كغم من الحشيشة في نينوى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت، عن تمكن وكالة الاستخبارات من القبض على ثلاثة من تجار المخدرات ضبط بحوزتهم (٨) كغم من مادة الحشيشة المخدرة في نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ، انه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات الجريمة المنظمة من المتاجرين بالمواد المخدرة، فقد تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعملية امنية محكمة نتج عنها القاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في محافظة نينوى".

وأضافت ان "تجار المخدرات القي القبض عليهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم (٨) كغم من مادة الحشيشة المخدرة، وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات اثناء عملية الاستلام والاستلام، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين".