الحشد الشعبي يعثر على 24 جلكانا مفخخا معدا للتفجير في كركوك

عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، الأحد، على 24 جلكانا مفخخا من مخلفات داعش الإرهابي معدة للتفجير في منطقة فكة نادر ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة.

وذكر بيان للحشد الشعبي ، أن "ذلك جاء خلال عملية تفتيش نفذتها قوة مشتركة من ف1 لـ61 حشد شعبي و ف1 لـ 51 جيش عراقي وفق معلومات استخبارية عن وجود كدس عتاد من مخلفات داعش الإرهابي".

وأضاف البيان، أنه "بعد تفتيش في منطقة فكة نادر تم العثور على 24 جلكانا مملؤة بمواد متفجرة تم تفجيرها بشكل آمن".