الإطار التنسيقي يعلن دعمه لقرارات الحكومة في خدمة المواطن

أعلن الإطار التنسيقي، الأحد، عن دعمه للقرارات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن.

وقال الإطار في بيان، إن "الإطار التنسيقي عقد، مساء اليوم الأحد اجتماعه الدوري لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد".

‏وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء طرح ملخصاً عن مشاركة العراق في القمة الصينية العربية التي شهدتها الرياض يوم امس ومستقبل العلاقات العراقية الصينية وضرورة التوازن في الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم".

‏وكشف البيان أن "المجتمعين أعلنوا دعمهم للقرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن".