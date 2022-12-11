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جنايات الكرخ تحكم بسجن منتحل صفة "قاضي وطبيب ومحامي" سبع سنوات


أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاحد، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على احد المجرمين لانتحاله صفة نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بحق احد المجرمين بالسجن لمدة سبع سنوات عن جريمة انتحاله صفة قاض و نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك انتحاله صفة محامي وطبيب وإنشاء مواقع تواصل وهمية تحمل صورته كطبيب".

وأوضح أن "المجرم الذي انتحل صفة نائب رئيس مجلس القضاء وطبيب ومحامي تم ضبط باجات مزورة لديه فضلا عن تفريغ رسائل تهديد من هاتفه الشخصي تم إرسالها إلى مدير عام احد المصارف لغرض الحصول على مكاسب شخصية".

وأضاف، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المجرم وفقا لإحكام القرار 160/ أولا / 1 و2 لسنة 1983".

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جنايات الكرخ تحكم بسجن منتحل صفة "قاضي وطبيب ومحامي" سبع سنوات
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