الأخبار

السوداني يبحث مع البنك الدولي ملف البطالة وتأسيس صندوق الإصلاح


بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، اليوم الأحد، ملفات البطالة والقطاع الخاص والتغييرات المناخية وتأسيس صندوق الإصلاح.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن الأخير "استقبل نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، بحضور المدير الإقليمي لدول الشرق ومدير البنك الدولي في العراق؛ لبحث آفاق التعاون الثنائي لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة في مجالات متعددة، ووضع برامج طموحة تستهدف تنفيذ الإصلاحات في القطاع المصرفي وفي تنمية القطاع الخاص، كما تساند البرامج الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية".

وشهد اللقاء، وفق البيان، "التباحث بشأن تنفيذ برامج مشتركة تصبّ في مجال تشغيل الشباب، والتخفيف من البطالة، وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى البحث في تأسيس صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "أولويات الحكومة المبنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وعزمها تحويل الفئات الفقيرة من متلقين للرعاية الاجتماعية إلى أشخاص فعّالين في سوق العمل، عبر خطط مدروسة وواقعية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق والسويد يبحثان قضايا المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية الاوربية
السوداني يبحث مع البنك الدولي ملف البطالة وتأسيس صندوق الإصلاح
اساءت لسمعة الداخلية.. إحالة ضابطة في شرطة الديوانية إلى التقاعد
ممثل السوداني يزور مجلس عزاء الشهيد سهيل الشمري
الداخلية تعلن اكتمال استعداداتها لتسلم الملف الأمني لثلاث محافظات
مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي : في العاشر من كانون الأول نستذكر بفخر انتصار العراق في ملحمة وطن
تهمة جديدة تنضم الى قائمة جرائم ابو رغيف
تكتل سياسي: تغيير الحلبوسي بات مجرد وقت
المندلاوي: قواتنا الأمنية افشلت مخططات من راهنوا على سقوط العراق بيد الإرهاب
فالح الفياض في سهل نينوى.. تفقد للقطعات الأمنية وزيارة الكنائس
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.38
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك