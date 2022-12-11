ممثل السوداني يزور مجلس عزاء الشهيد سهيل الشمري

زار ممثل رئيس مجلس الوزراء الفريق الركن سعد العلاق، اليوم الأحد، مجلس عزاء الشهيد سهيل نجم الوران الشمري.

وبحسب بيان حكومي ان "العلاق زار منزل الشمري ممثلاً عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وجه يوم أمس بتكريمه وعده شهيدا لموقفه البطولي في مواجهة مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

يذكر ان سهيل نجم الوران الشمري احد سكان محافظة نينوى تلول الباج، الذي استبسل وانتفض بعد أن شاهد عناصر عصابات داعش الإرهابية مختفيين بمزرعته فهرع نحو عجلته واخرج سلاحه بندقية كلاشنكوف وأمطر هذه العناصر الإرهابية بوابل من الرصاص وقتل 2 او اكثر منهم مما دفع إلارهابيين الى اطلاق صاروخ RBG7 واردوه شهيداً".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، عن مقتل أربعة عناصر من "داعش" الارهابي في نينوى بينهم انتحاريان، مؤكدة أن مواطناً قتل عنصرين منهم.