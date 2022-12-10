الداخلية تعلن اكتمال استعداداتها لتسلم الملف الأمني لثلاث محافظات

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اكتمال استعداداتها لتسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم السبت، اجتماعاً مع قادة الوزارة وعدد من الضباط لمناقشة تسلم الملف الأمني في مراكز المدن ونقل المسؤولية بالكامل لثلاث محافظات وهي واسط والديوانية والمثنى".

وأكد المجتمعون بحسب البيان على "إنجاز جميع الاستعدادات اللوجستية والاستخباراتية وتقييم ضباط مراكز الأقسام". كما جرى بحث "آلية نقل هذا الملف والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المحافظات".