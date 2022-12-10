تهمة جديدة تنضم الى قائمة جرائم ابو رغيف

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي الجمالي ، السبت ، أن رئيس اللجنة المختصة بقضايا الفساد بعهد الكاظمي احمد ابو رغيف يواجه اتهما جديدا يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية .

وقال الجمالي في حديث ل / المعلومة/، إن "رئيس اللجنة المختصة بقضايا الفساد احمد ابو رغيف سيمثل أمام القضاء بتهمة التواطؤ بالجرائم ضد الإنسانية".

واضاف ان "ابو رغيف سيمثل أمام القضاء بناء على دعاوى جديدة تقدم بها عوائل الضحايا"، مشيرا الى أن "الجرائم التي ارتكبها وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المقال احمد ابو رغيف كفيلة وكافية بان يمتثل امام القضاء".

وكان مصدر مطلع كشف في حديث سابق عن تفاصيل مثول الفريق اول احمد ابو رغيف أمام محكمة تحقيق الكرخ ، مبينا ان القضاء فتح ملف تضحم اموال ابو رغيف بشكل كبير فضلا عن الإنتهاكات المرتكبة في عهده خلال رئاسته لجنة الأمر الديواني 29 .