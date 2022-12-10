تكتل سياسي: تغيير الحلبوسي بات مجرد وقت

اكد عضو تكتل الاحرار الوطني سعيد هاشم، السبت، أن تغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مجرد وقت، مشيرا الى سياسات الحلبوسي بفرض الهيمنة ستبوء بالفشل.

وقال هاشم في تصريح لـ/المعلومة/، إن "سياسات الحلبوسي في فرض سطوته وهمينته السياسية على المناطق والمحافظات المحررة ستبوء بالفشل وما يحدث في الانبار من مضايقات على اي صوت معارضة يجب تسليط الاضواء عليه".

واضاف،ان "قوى سياسية متعددة بدات تدرك اهمية اجراء تغيرات مهمة في هرم السلطة التشريعية ومنها الحلبوسي لافتا الى انه لم يقدم شي بل ساهم في خلق مشاكل في المناطق المحررة وخير مثال ما يحدث من توترات في مكونات السيادة والتي بدأت تثير قلق الراي العام".

واشار هاشم الى ان "صندوق الاعمار خاضع لسيطرة الحلبوسي بشكل مباشر وهناك الكثير من الادلة في هذا الاتجاه"، لافتا الى ان "تغيره بات مسالة وقت".

وتزداد انتقادات سياسات الحلبوسي في المحافظات المحررة بشكل لافت في الاشهر الماضية خاصة مع تخلي تحالف السيادة عن جزء من وعوده لناخبيه وبروز تؤترات كبيرة بين اقطابه.