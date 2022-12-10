المندلاوي: قواتنا الأمنية افشلت مخططات من راهنوا على سقوط العراق بيد الإرهاب

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، السبت، الشعب العراقي، والأجهزة الأمنية بكافة صنوفهم ومسمياتهم، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة ليوم النصر العراقي العظيم على فلول "داعش" الإرهابي.

وقال المندلاوي في بيان انه "في مثل هذا اليوم من عام 2017 زفت قواتنا البطلة خبر الانتصار على عصابات داعش الإرهابية وتحرير كامل الأرض التي دنسوها بأفكارهم الفاسدة".

وأضاف، أن "هذا الانتصار كان عراقياً بإمتياز حيث تلاحمت جميع قوى الدولة والمجتمع من جيش وشرطة وحشد شعبي وبيشمركة وعشائر لحماية ارض وشعب ومقدسات العراق، وإفشال مخططات من راهنوا على سقوطه بيد الارهاب ، وان اثره انعكس على الإنسانية جمعاء، حيث حد من انتشار الأفكار الظلامية والدموية في جميع دول المنطقة والعالم."

ودعا النائب الأول إلى "رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين قدموا فلذات اكبادِهم من أجل الوطن، وتعزيز الجهد الاستخباري، ومواصلة العمليات الاستباقية لضرب الخلايا النائمة".