الأخبار

المندلاوي: قواتنا الأمنية افشلت مخططات من راهنوا على سقوط العراق بيد الإرهاب


هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، السبت، الشعب العراقي، والأجهزة الأمنية بكافة صنوفهم ومسمياتهم، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة ليوم النصر العراقي العظيم على فلول "داعش" الإرهابي. 

وقال المندلاوي في بيان  انه "في مثل هذا اليوم من عام 2017 زفت قواتنا البطلة خبر الانتصار على عصابات داعش الإرهابية وتحرير كامل الأرض التي دنسوها بأفكارهم الفاسدة".

وأضاف، أن "هذا الانتصار كان عراقياً بإمتياز حيث تلاحمت جميع قوى الدولة والمجتمع من جيش وشرطة وحشد شعبي وبيشمركة وعشائر لحماية ارض وشعب ومقدسات العراق، وإفشال مخططات من راهنوا على سقوطه بيد الارهاب ، وان اثره انعكس على الإنسانية جمعاء، حيث حد من انتشار الأفكار الظلامية والدموية في جميع دول المنطقة والعالم."

ودعا النائب الأول إلى "رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين قدموا فلذات اكبادِهم من أجل الوطن، وتعزيز الجهد الاستخباري، ومواصلة العمليات الاستباقية لضرب الخلايا النائمة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي : في العاشر من كانون الأول نستذكر بفخر انتصار العراق في ملحمة وطن
تهمة جديدة تنضم الى قائمة جرائم ابو رغيف
تكتل سياسي: تغيير الحلبوسي بات مجرد وقت
المندلاوي: قواتنا الأمنية افشلت مخططات من راهنوا على سقوط العراق بيد الإرهاب
فالح الفياض في سهل نينوى.. تفقد للقطعات الأمنية وزيارة الكنائس
رئيس الجمهورية في ذكرى النصر: نحيي وحدة شعبنا وقواتنا الأمنية
السوداني: العراقيون الذين انتصروا على الإرهابِ قادرون أنْ ينتصروا على الفساد
النزاهة توقع صحفياً تسلم رشوة ليمتنع عن النشر بقضايا فساد تخص قضية الأمانات الضريبيَّـة
السوداني: نجدد الالتزام بما جاء ببرنامجنا الحكومي من حمايةٍ للحريات العامة
بينهم انتحاريان.. مقتل 6 إرهابيين من داعش في صلاح الدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.45
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك