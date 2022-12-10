رئيس الجمهورية في ذكرى النصر: نحيي وحدة شعبنا وقواتنا الأمنية

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، أن يوم النصر استذكار لتضحيات شعبنا وقواتنا الأمنية في مواجهة الإرهاب.

وقال رئيس الجمهورية، في تغريدة له عبر صفحته ب‍تويتر، أن "ذكرى يوم النصر على داعش، نستذكر تضحيات شعبنا في مواجهة هجمة ظلامية في الموصل وسنجار ومدن أخرى عانت من جرائم الدواعش".

وأضاف "نحيي وحدة شعبنا وقواتنا الامنية البطلة بكل تشكيلاتها التي صنعت النصر ودحرت الإرهاب".

وأختتم بالقول: "الرحمة والخلود لشهداء الوطن وحافظي كرامته".