النزاهة توقع صحفياً تسلم رشوة ليمتنع عن النشر بقضايا فساد تخص قضية الأمانات الضريبيَّـة

أوقعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، بصحفي تسلم رشوة ليمتنع عن النشر بقضايا فساد.

وقالت الهيئة في بيان إنها" تمكنت من ضبط أحد الصحفيين متلبساً بالرشوة؛ مقابل الوعد بالامتناع عن النشر بإحدى قضايا الفساد التي أصبحت قضيـة رأي عام".

وأضافت، أن" ملاكات مديريـة تحقيق الهيئة في بغداد تمكنت من ضبط صحفي أقدم على أخذ مبالغ ماليـة مقابل عدم النشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضيـة سحب مبالغ الأمانات الضريبيَّـة من فروع مصرف الرافدين".

وتابعت، أن" العمليـة التي تم تنفيذها -استناداً إلى أحكام القرار (160لسنة 1983)- أسفرت أيضاً عن ضبط مبلغ الرشوة.

ونوهت الى "تنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق".

وأكدت، أنها" أعلنت تفاصيل عمليَّة تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقِّ أبرز المُتَّهمين بقضيَّة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، بدءاً من تلقيها معلومات تشير إلى أنَّ المدير المُفوَّض لشركة (المبدعون للخدمات النفطيَّة المحدودة) يروم مُغادرة العراق عبر مطار بغداد الدولي في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي في محاولةٍ منه للهروب من العدالة، مروراً بالتحري عنها واستجلاب المذكرات القضائيَّة بالقبض ومنع السفر، وانتهاء بإلقاء القبض عليه"