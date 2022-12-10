السوداني يعود إلى بغداد بعد انتهاء أعمال القمة العربية - الصينية

إختتم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، مشاركته في القمّة العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وقال مكتب السوداني في بيان إن الأخير "ألقى كلمة العراق في القمّة التي حضرها عدد من الملوك والرؤساء وممثلي الدول المشاركة، بالإضافة إلى الرئيس الصيني شي جي بينغ".

وعبّر رئيس مجلس الوزراء، عن "رؤية العراق للتعاون والصداقة بين الدول العربية والصين، وما يمكن أن يُنجز في إطار التكامل الاقتصادي، والمواجهة القوية المنسقة للتحديات التي تواجهها الشعوب الشقيقة والصديقة التي تشارك قياداتها في القمّة".

وأوضح "موقف العراق الحريص على استقرار النظام الاقتصادي العالمي، بما في ذلك استقرار السوق النفطية، والانفتاح الإيجابي على جميع الأصدقاء، مجدداً الوقوف المبدئي مع حق الشعب الفلسطيني في دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف".

وعقد السوداني، وفق البيان، "سلسلة من اللقاءات مع عدد من الزعماء ورؤساء حكومات الدول الشقيقة المشاركة في القمة العربية، وتبادل معهم وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء أهم التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة، وسبل تنظيم الشراكة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن البحث في العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك، ووسائل تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار الاقتصادي للشعوب الشقيقة والصديقة للدول المشاركة في القمة".