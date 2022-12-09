السوداني: العراق قادر على أن يكون نقطة تلاق بين الشرق والغرب

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، قدرة العراق على أن يكون نقطة تلاق بين الشرق والغرب.

وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر إنه "انطلاقا من إيماننا بقدرات العراق وموقعه الجغرافي الاستراتيجي ومكانته الكبيرة على خارطة الحضارة، شاركنا في أعمال القمة العربية الصينية، التي كانت مناسبة لتأكيد رغبتنا الجادّة في تجسير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأشقاء العرب والأصدقاء الصينيين، بما يعود بالنفع على مواطنينا".

وأضاف، أن "العراق بثقله وإمكاناته قادر على أن يكون منطقة تلاق بين الشرق والغرب، وحكومتنا عازمة على تأسيس شراكات حقيقية والإفادة من تجارب المنطقة والعالم في الاقتصاد والتنمية".