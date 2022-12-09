الحشد الشعبي يضبط اسلحة متنوعة شرقي الفلوجة

افاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، الجمعة، الاستيلاء على اسلحة متنوعة بعملية اقتحام مواقع سرية للعناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر ان " قوة امنية من الحشد الشعبي استولت بعملية اقتحام مواقع سرية للعناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، على اسلحة متنوعة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات ".

واضاف المصدر ان" القوة داهمت تلك المناطق بعد حصولها على معلومات استخباراتية افادة بوجود اسلحة من مخلفات ارهابي داعش ابان سيطرته على المناطق المستهدفة ، مبينا ان" القوة استولت ايضا على مواد تدخل في صناعة المتفجرات ، مؤكدا استمرار عمليات دهم مواقع ارتكاز عناصر التنظيم الاجرامي في عموم مدن الانبار ".

يشار الى ان قوة من الحشد الشعبي مسنودة بقوات من الجيش تقوم بين الحين والاخر بعمليات اقتحام مواقع ارتكاز عناصر التنظيم الاجرامي المشيدة سابقا وحديثة الانشاء لتعقب بقايا خلايا التنظيم الاجرامي واماكن اخفاء اسلحتهم في عموم مدن الانبار ".