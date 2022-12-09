الأخبار

الحشد الشعبي يضبط اسلحة متنوعة شرقي الفلوجة


افاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، الجمعة، الاستيلاء على اسلحة متنوعة بعملية اقتحام مواقع سرية  للعناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق شرقي مدينة الفلوجة    .

وقال المصدر ان " قوة امنية من الحشد الشعبي استولت بعملية اقتحام مواقع سرية للعناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، على اسلحة متنوعة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات ".

واضاف المصدر ان" القوة داهمت تلك المناطق بعد حصولها على معلومات استخباراتية افادة بوجود اسلحة من مخلفات ارهابي داعش ابان سيطرته على المناطق المستهدفة ، مبينا ان" القوة استولت ايضا على مواد تدخل في صناعة المتفجرات ، مؤكدا استمرار عمليات دهم مواقع ارتكاز عناصر التنظيم الاجرامي في عموم مدن الانبار ".

يشار الى ان قوة من الحشد الشعبي مسنودة بقوات من الجيش تقوم بين الحين والاخر بعمليات اقتحام مواقع ارتكاز عناصر التنظيم الاجرامي المشيدة سابقا وحديثة الانشاء لتعقب بقايا خلايا التنظيم الاجرامي واماكن اخفاء اسلحتهم في عموم مدن الانبار  ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يضبط اسلحة متنوعة شرقي الفلوجة
العثور على اوكار وضبط عجلات معدة لتهريب النفط في ديالى
المندلاوي: لا طريق إمامنا إلا مواجهة الفساد
عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي: الكاظمي يتحمل مسؤولية الفساد في عهد حكومته
السوداني: العراق يشدد على اعتماد لغة الحوار لإزالة الخلافات والتوتر
السوداني يصل الى مقر انعقاد القمة العربية الصينية
اعتقال اثنين من المسؤولين المحليين في ذي قار واصدار مذكرة اعتقال بحق اخر ومذكرة ثانية بحق القنصل الفرنسي في المحافظة
رئيس الجمهورية: ظاهرة الفساد تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية
السوداني يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني في الرياض
الحكم 7 سنوات على المدان مثال الألوسي ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك