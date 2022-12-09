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العثور على اوكار وضبط عجلات معدة لتهريب النفط في ديالى


اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، العثور على وكرين للمتاجرة بالمشتقات النفطية وضبط ثلاث عجلات واسلحة ثقيلة ومتوسطة واعتقال اربعة مطلوبين في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان  ان “قوة مشتركة من قسم مراكز الوسط وبالتنسيق مع الفوج السادس لمديرية شرطة نفط الوسط وبالتعاون مع مدير شؤون افواج الوسط وجهاز الامن الوطني شرعت بعملية امنية في محافظة ديالى عثرت خلالها على وكرين للمتاجرة الغير شرعية بالنفط ومشتقاته”.

واضافت ان “العملية اسفرت ايضا عن اعتقال اربعة مطلوبين وضبط اسلحة ثقيلة ومتوسطة واعتدة وخزانات مختلفة السعات بالاضافة الى ضبط ثلاثة عجلات كانت تستخدم لنقل المنتوج النفطي المخالف في قضائَي خانقين والمنذريّة”.

واشارت الى “ايداع المتهمين التوقيف وحجز المضبوطات داخل احدى مراكز شرطة النفط تمهيداً لاكمال الاوراق التحقيقية لعرضها على القضاء المختص”

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