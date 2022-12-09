المندلاوي: لا طريق إمامنا إلا مواجهة الفساد

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، على ضرورة مواجهة آفة الفساد المالي والإداري للحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

وذكر مكتب المندلاوي في بيان أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب أكد جهود القضاء والمؤسسات الرقابية واللجنة العليا لمكافحة الفساد في مواجهة آفة الفساد المالي والإداري، مشيدا بجميع الجهود التي بذلتها الحكومة منذ انطلاقتها في مواجهة السلوكيات والممارسات الخاطئة”.

وقال المندلاوي بحسب البيان، :”ليس أمامنا طريق إلا مواجهة الفساد للحفاظ على الدولة ومؤسساتها ونيل ثقة المواطنين” داعياً إلى “عدم السماح بتفشي النفعية على حساب الصالح العام”.

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، العمل الجادّ لمواجهة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين.