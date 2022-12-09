عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي: الكاظمي يتحمل مسؤولية الفساد في عهد حكومته

اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الجمعة، ان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي يتحمل مسؤولية الفساد والسرقات الحاصلة في عهد حكومته، لافتا الى ان الحكومة الحالية جادة في متابعة السرقات ومحاسبة الفاسدين مهما كانت مناصبهم.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، إن"رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل جاهدا من اجل استرداد الأموال المسروقة والقبض على الفاسدين ومحاسبتهم، فضلا عن الاستمرار بملاحقة كل من يثبت تورطه بالفساد".

وأضاف ان "كبير القوم او صغيرهم او أي شخصية كانت فأن القضبان ستكون حاضرة ليوضع خلفها كل من يثبت تورطه بالفساد وسرقة أموال العراق، حيث هناك جدية حقيقية لاسترداد كل ما تم سرقته سواء في سرقة القرن او غيرها".

وبين ان "الكاظمي لن يكون بعيدا عن الحساب خصوصا انه يعتبر المسؤول الأول عن هدر وسرقة الأموال لذلك فأن الشبكة التي تم القبض عليها فأنها ستجر معها اطراف أخرى متهمة ومتورطة بالفساد".