رئيس الجمهورية: ظاهرة الفساد تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية

أكد رئيس الجمهورية رشيد عبد اللطيف، اليوم الجمعة، أن مكافحة الفساد مسؤولية تضامنية من قبل أجهزة الدولة.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة "في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، نؤكد المسؤولية التضامنية بين مؤسسات الدولة لتمكين الأجهزة الرقابية والقضائية لاستئصال هذه الظاهرة".

وأضاف أن "هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية، تستدعي توفير التشريعات الضرورية من أجل تمتين الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد".