السوداني يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني في الرياض

عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "المباحثات جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها إلى مستوى أعمق من التعاون الاستراتيجي، والشراكة المستديمة في مختلف المجالات".

وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس الوزراء "رغبة العراق في الإفادة من الخبرات الصينية بمجالات متعددة، وتطلعه لتعزيز مبدأ الشراكة مع الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق، ومجالات البنى التحتية".

وأوضح السوداني أن "العراق يمثل ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة، مشيرا الى أن "التنمية المستدامة وطريق الازدهار الاقتصادي الإقليمي والدولي كان ولا يزال يمر عبر اضطلاع العراق بكامل دوره البنّاء على الساحتين العربية والدولية".

من جانبه، أشار الرئيس الصيني إلى "موقع العراق الجغرافي ومكانته الحضارية بما يمكنه من لعب دور مهم في مشاريع التنمية المستدامة وأن يكون جسراً ومنطقة تلاقٍ بين دول المنطقة والعالم"، معربا عن "تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون الثنائي في مختلف الصعد، مجدداً دعم بلاده لأمن وسيادة واستقرار العراق".