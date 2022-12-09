السوداني: الفساد السبب الأول في تلكؤ الدولة للقيام بواجباتها

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن الحكومة وضعت في أولوياتها مكافحة الفساد، فيما بين ان الفساد السبب الأول في تلكؤ الدولة للقيام بواجباتها.

وقال السوداني في تغريدة له، "وضعنا في أولويات حكومتنا مكافحة الفساد؛ لأننا نعتقد، جازمين، بأنه السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها، لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين".