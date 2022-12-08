مذكرة تفاهم قضائية بين العراق والأردن

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اليوم الخميس مع نظيره الأردني تعزيز سبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى زار المجلس القضائي في الأردن والتقى رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو".

وبحث اللقاء "سبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين وأكد على العلاقة التي تربط ما بين العراق والأردن في مجال التعاون القضائي والقانوني، ومدى أهمية التعاون المشترك لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العمل القضائي في الدول العربية".

وزار زيدان والوفد المرافق له المعهد القضائي الأردني واطلع على نظام ومرفقات المعهد وتم الاتفاق على ابرام مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي العراقي.