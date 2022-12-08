الحشد الشعبي ينقذ اسرة كاملة من موت محقق في حمرين ديالى

أكد الحشد الشعبي، الخميس، انقاذ اسرة كاملة من موت محقق على طريق حمرين شمال شرق ديالى.

وقال القيادي في الحشد احمد التميمي في حديث صحفي ان "حادث سير على طريق حمرين اقصى شمال شرق ديالى ادى الى اصابة 4 من افراد اسرة واحدهم بينهم اطفال"، لافتا الى أن "مفارز الحشد الشعبي قدمت العون الطارئ من خلال نقل المصابين على وجه السرعة الى ردهات الطوارئ القريبة".

واضاف، ان "مفارز الحشد الشعبي المنتشرة في حمرين وبقية طرق ديالى انقذت قرابة 60 مدنيا بسبب حوادث الطرق خلال 2022 من خلال نقلهم الفوري الى المستشفيات القريبة وانقاذ حياتهم"، مبينا أن "الحشد تبرع للعديد من الحالات بالدماء من اجل اجراء العمليات الطارئة".

وتنتشر 6 من الوية الحشد الشعبي على طرق ديالى الرئيسية وهي تؤدي واجبات امنية مهمة في دعم الاستقرار.