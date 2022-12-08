شرطة الطاقة تضبط وكراً لتهريب النفط بمنطقة الشعب شمالي بغداد

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الخميس، عن ضبط وكراً لتهريب المشتقات النفطية بمنطقة الشعب في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن "قوة مشتركة من مركز شرطة نفط الرصافة والفوج الثالث لشرطة نفط الوسط وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، تمكن من مداهمة وكر لتهريب المشتقات النفطية في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد، حيث نتج عن هذه العملية ضبط خزانات مختلفة السعات محملة بمنتوج نفطي مجهول النوعية وماطورات سحب وتفريغ، فضلا عن عجلة حمل كانت تستخدم لنقل المنتوج المهرب".

وأضافت إنه "تم إيداع المضبوطات بأحد مراكز شرطة النفط المختصة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وعرضها على القضاء".