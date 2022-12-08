استخبارات كتائب حزب الله تكشف أسماء إرهابيين وانتحاريين فجروا انفسهم في جرف النصر

كشفت استخبارات كتائب حزب الله، الخميس، أسماء إرهابيين وانتحاريين فجروا انفسهم يوم الثلاثاء الماضي في جرف النصر.

وذكر بيان للكتائب ان "الاستخبارات في الكتائب وبالتعاون مع الأهالي في منطقة جرف النصر، تمكنت من التوصل الى اسماء الانتحاريين الإثنين الذين فجرا نفسهما بمضافة لداعش الارهابي يوم الثلاثاء الماضي".

وأضاف ان " الارهابي الانتحاري الأول يدعى جمعة محمد فايل البوعيسى الملقب أبو حارث يسكن عامرية الفلوجة، اما الانتحاري الثاني فيدعى عبد العال عبود علي كليب الجنابي الملقب بأبو طيبة".

وبين ان "ثلاثة إرهابيين هربوا الى كردستان وهم محمد مهدي خلف الجنابي الذي يشغل منصب مسؤول عسكري، وأبو أسامة الجبوري (إداري) وندوة جواد صباح الجنابي".