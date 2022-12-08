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سياسي مستقل: تأخر الموازنة مع عطلة البرلمان ضرب لمصالح الشعب


عد السياسي المستقل، محمد البصري، تأخير اقرار الموازنة الاتحادية للعام 2023 مع عطلة مجلس النواب "ضرب لمصالح الشعب".

وقال البصري في تصريح انه :"ليس جديدا على مجلس النواب العراقي تسويف موازنة 2023 كما حصل مع موازنة 2022 لذلك نخشى ان يعاني الشعب العراقي من تاخير اقرارها".

واضاف "يفترض على مجلس النواب التحرك والعمل بحرص على اقرار الموازنة قبل انتهاء العام الحالي لتجنب الارباكات".

وتابع البصري "يبدو ان الوعود التي سبقت تحالف ادارة الدولة تاتي اكلها الان لذلك دأب الساسة او الكتل على تاخير مصالح الشعب امام مصالها التي تجري خلف الكواليس".

واكد "جدية السوداني فعلياً بتقديم شيء وبدا يخطو خطوات صحيحة بالاتجاه الصحيح؛ لكنه لم يرتقي بعد الى مستوى حيتان الفساد الكبيرة والمتورطة بها اسماء كبيرة في الحكومة". 

وتابع البصري "نامل ان تكون شبكة السوداني نحو كبار الفاسدين ويستطيع ذلك بشرط ان يصارح ابناء الشعب بمن يقف حائلا بينه وبين القبض على المتورطين".

ووصف، خطوة السوداني بحضور القمة الخليجية-الصينية بـ"الصحيحة لحاجة العراق الى الانفتاح على جميع الدول العربية والاجنبية ودعم الاقتصاد العراقي". 

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