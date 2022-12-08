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وزير التجارة السعودي للسوداني: انفتاح المملكة على التعاون مع العراق وزيادة حجم الاستثمار فيه


ألتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، في مدينة الرياض، وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، على هامش مشاركة الأول في القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، اهتمام العراق بتوسعة الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع المملكة، والعمل على تفعيل الاتفاقات الثنائية في هذه المجالات.

من جانبه أعرب القصبي، الذي يرأس الجانب السعودي في المجلس التنسيقي العراقي السعودي، عن انفتاح المملكة العربية السعودية على التعاون مع العراق، وزيادة حجم الاستثمار فيه، وتفعيل التفاهمات المشتركة على مختلف الصعد.

وشهد اللقاء التأكيد على استئناف العمل بالمجلس التنسيقي المشترك بما يؤمن زيادة التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.

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وزير التجارة السعودي للسوداني: انفتاح المملكة على التعاون مع العراق وزيادة حجم الاستثمار فيه
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