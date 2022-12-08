ملعب كرة قدم يتحول إلى ساحة نزاع عشائري في مدينة الصدر

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل شخص؛ إثر مشاجرة تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والبيضاء، داخل ملعب كرة قدم، شرقي بغداد.

وقال المصدر إن "مشاجرة وقعت بين عدد من الاشخاص داخل ملعب لكرة القدم تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء ضمن قطاع ٤٢ في مدينة الصدر شرقي العاصمة"، لافتاً إلى أنها "أسفرت عن مقتل شخص بعد اصابته بطعنات بمنطقة الرقبة".

وبين، أن "المشاجرة تطورت إلى نزاع عشائري مستخدم فيه الأسلحة الخفيفة"، مشيراً إلى "وصول قوة أمنية إلى منطقة الحادث في محاولة للسيطرة عليه".