في الرياض.. السوداني والسيسي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، التعاون بين بغداد والقاهرة، والتطورات الإقليمية والدولية.

وقال مكتب السوداني في بيان إن الأخير "التقى مساء اليوم، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد، فضلاً عن بحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد السوداني "حرص العراق على إدامة العلاقات مع محيطه العربي والإقليمي، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي في كل ما من شأنه أن يعزز الجهود الحثيثة الرامية إلى تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين وباقي شعوب المنطقة".

من جانبه، أكد الرئيس المصري "تطلع بلاده إلى توطيد مسار العلاقات الثنائية نحو المزيد من التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى دور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في تعزيز أسس الأمن والاستقرار، بما يسهم في ازدهار شعوبها".