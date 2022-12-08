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الشيخ جلال الدين الصغير : ما علاقة مسؤول المنظمة التي ترعى أهل اللواط والشذوذ ببرنامج اعداد القادة التابع للسفارة الامريكية؟
وكالة انباء براثا
68
2022-12-08
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