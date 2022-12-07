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محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً بمناسبة ذكرى استشهاد السيد الزهراء عليها السلام


قررت محافظة النجف، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وقال مكتب المحافظ في بيان، "تعلن ادارة محافظة النجف الأشرف تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 8/12/2022 بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)".

وأضاف البيان "جاء ذلك بناءً على طلب مجموعة من فضلاء الحوزة العلمية بسبب توافد الآف الزائرين الى مدينة النجف الاشرف".

واستثنى البيان من "العطلة الدوائر الأمنية والخدمية والصحية وهيئة اعمار النجف وقسم شؤون المواطنين لاستقبال طلبات الاعتراض على نتائج القبول للتعيين بصفة عقد (1000) درجة وظيفية، ومكتب المحافظ".

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