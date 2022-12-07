وزير الداخلية يقيل قائد شرطة ذي قار

وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الأربعاء، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار وتعيين بديل عنه.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوجه باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار وتعيين العميد مكي شناع بدلا عنه".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأربعاء، بوفاة شخصين وإصابة 17 آخرين في تظاهرات بمحافظة ذي قار، تطالب بتوفير الخدمات واقالة المحافظ.