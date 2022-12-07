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الحكم على المدعو حيدر الزيدي بثلاث سنوات بعد ادانته باهانة الحشد الشعبي وقادته الشهداء


أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن ثلاث سنوات على احد اذناب السفارات المدعو حيدر الزيدي بعد إدانته بتهمة إهانة قوات الحشد الشعبي. ووجهت للزيدي هذه التهمة على خلفية تغريدة تم حذفها منذ ذلك الحين

وصدر الحكم على الزيدي الموقوف حاليا، على خلفية تغريدة جرى حذفها مذاك، يتطاول فيها على الشهيد أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي استشهد في كانون الثاني/يناير 2020 مع القائد الشهيد قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد.

 

وفيما يلي صورة لتغريدة المدعو حيدر الزيدي وهو يتطاول على الشهيد ابو مهدي المهندس وينعته بانه جاسوس وعميل 

 

الحشد_الشعبي - Twitter Search / Twitter

 

وهذه صورة اخرى لتغريدة للزيدي وهو يتطاول ويتهم الحشد الشعبي البطل بانه قام بمجازر في ديالى 

 

بغداد اليوم) تنشر قرار الحكم الصادر بحق الناشط

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