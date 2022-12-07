الاعرجي للاتحاد الأوروبي: العراق سيبقى شريكا حقيقيا لكل من وقف إلى جانبه

أكد مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الأربعاء، للمدير التنفيذي لمكتب القدرة المدنية والتخطيط والإدارة في الدائرة الأوربية للشؤون الخارجية، ستيفانو تومات، ان العراق سيبقى شريكا حقيقيا لكل من وقف إلى جانبه.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ان "مستشار الأمن القومي، استقبل بمكتبه، المدير التنفيذي لمكتب القدرة المدنية والتخطيط والإدارة في الدائرة الأوربية للشؤون الخارجية، ستيفانو تومات، والوفد المرافق له، بحضور سفير الاتحاد الأوربي في العراق، فيليه فاريولا، ورئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي في العراق، آندرسن ويبيرغ"

وأضاف: "جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين العراق والاتحاد الأوربي، وسبل تطويرها بمايسهم في تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات وتنمية القدرات العراقية، لاسيما الأمنية والاستخبارية".

وأشار السيد تومات، إلى أن "الزيارة تأتي بعد تشكيل الحكومة العراقية، وهي ذات أهمية من أجل بحث زيادة التعاون والدعم المقدم للعراق، مؤكدا أن الاتحاد الأوربي يتطلع لمزيد من التعاون والشراكة مع العراق، وهو التزام بدعم الحكومة العراقية الجديدة".

من جانبه أكد الأعرجي، أن "العراق سيبقى شريكا حقيقيا لكل من وقف إلى جانبه في الحرب مع داعش"، لافتا إلى أن المتغيرات السريعة في العالم تدعونا إلى الاستمرار في التعاون، وأن العلاقة مع الاتحاد الأوربي جادة"، مبينا أن الحكومة العراقية حريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقة".

كما أشار الأعرجي، إلى "أهمية تعزيز القدرات الأمنية العراقية وتحشيد الجهد الدولي ضد الفكر المتطرف والإرهاب"، مشددا على أن "التعاون يجب أن لا يكون في أوقات الحروب فقط، بل يستمر أيضا حتى في أوقات السلم".

وبين الأعرجي للوفد، أنه "لا توجد هناك تغيرات في السياسة الخارجية للعراق، بل أن شعار حكومة السيد السوداني، هو الانفتاح على الدول العربية ودول الجوار، والتركيز على لغة الحوار وحل المشكلات بالطرق الدبلوماسية والانفتاح على الآخرين"، لافتا إلى أن "من المهم أن تكون هناك حوارات بين العراق ودول الجوار، لحل القضايا العالقة".