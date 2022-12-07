وزير التربية: الحشد الشعبي يوفر رحلات مدرسية لـ13 مليون تلميذ

أكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، الأربعاء، جهود هيئة الحشد الشعبي في انجاز الرحلات المدرسية وسد حاجة المدارس التي بلغ عدد طلابها 13 مليون تلميذ.

وذكر بيان للحشد الشعبي أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري زار معمل الرحلات المدرسية التابع لهيئة الحشد الشعبي في بغداد وتجول في أروقة المعامل واقسامها واطلع على الجهود الكبيرة المبذولة في انجاز الرحلات المدرسية، بما يسهم في سد حاجة مدارس البلاد".

وأضاف البيان ان "وزير التربية استمع الى شرح مفصل من قبل القائمين على المعمل ومراحل العمل والطاقة الإنتاجية التي بلغها المعمل خلال فترة قياسية".

وثمن الوزير "مبادرة هيئة الحشد الشعبي والالتفاتة الكبيرة في هذا الظرف لسد حاجة المدارس التي وصل عدد طلابها 13 مليون طالب وتزويدها بالمقاعد الدراسية وبعض الاحتياجات المصنعة في معامل الهيئة اعدت ضمن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد".