السوداني يؤكد على تنمية البنى التحتية وتقديم الخدمات

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على تنمية البنى التحتية وتقديم الخدمات.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير "حضر ورشة حوارية ضمّت عدداً من ممثلي مراكز البحوث والدراسات العربية والدولية في شتى الاختصاصات، عُقدت في العاصمة بغداد، وأدلى بحديث شامل استعرض رؤية الحكومة في المجال الاقتصادي وخطوات الإصلاح، ورؤيتها لواقع ومستقبل العلاقات الخارجية للعراق مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية".

وتحدّث رئيس مجلس الوزراء، وفق البيا، عن "واقع الأمن في المنطقة ومستوى استقرارها، مبيّناً أولويات الحكومة في هذا الملف، بعد الانتصار العراقي على الإرهاب وفلوله، ومواصلة الجهود التشاركية مع الأشقاء والأصدقاء لمكافحة آثاره وتعقّب بقاياه".

وعرض السوداني "أهم ركائز البرنامج الحكومي، وسير الجهود الحثيثة لمكافحة الفساد واستحكام الإجراءات القانونية والتنفيذية لقطع منافذ المفسدين، مثلما تحدث عن تركيز الإنجاز الحكومي والعمل العاجل على تنمية البنى التحتية، وتقديم الخدمات، من أجل تلبية تطلعات المواطنين واستعادة ثقتهم في الجهاز الإداري والتنفيذي بكل المستويات".