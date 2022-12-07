مخالفات السجون.. الفتح يتحدث عن "كارثة": دعم داخلي وخارجي للسجناء

اعتبر القيادي في تحالف الفتح علي حسين، اليوم الأربعاء، ان زيادة اعداد السجناء في العراق سيقابله تفاقم في نسبة الفساد في السجون، فيما اكد على وجود اعداد هائلة من الجنسيات العربية والأجنبية داخل السجون.

وقال حسين في حديث لـ /المعلومة/ إن "هنالك نسبة وتناسب بين زيادة اعداد السجناء والفساد الإداري في السجون"، مؤكدا ان "هنالك اعداد هائلة من الجنسيات العربية والأجنبية في السجون العراقية".

وأضاف، ان "الحياة المعيشية في داخل السجون العراقية لا تمت للعقوبة بصلة؛ لوجود المواجهات الخاصة والحوانيت التي تمثل حياة اكثر من الطبيعية والرفاهية"، لافتا الى "وجود دعم خارجي وداخلي الى الكثير من السجناء لاسيما المتنفذين منهم".

وأشار الى ان "كثرة اعداد السجناء وعدم تنفيذ الاحكام يسبب البذخ المادي وزيادة حالات الفساد الإداري داخل السجون"، مستدركا بالقول: ان هنالك ارصدة لدى السجناء تحول لهم من الخارج".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي قد كشف في وحديث سابق عن "فتح ملف فساد الشركات المتعاقدة مع وزارة العدل لاطعام السجناء، مؤكدا أن هناك فساد ورشى داخل السجون والمعتقلات العراقية