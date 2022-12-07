البرلمان تدعو الى تنسيق المواقف الدولية لدعم القضية الفلسطينية

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الاربعاء، الى تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بشأن القضية الفلسطينية.

وذكر مكتب المندلاوي في بيان إن "محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بحث على هامش استقباله سفير دولة فلسطين لدى العراق (أحمد عقل)؛ عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك."

وبحث اللقاء أوضاع "الجالية الفلسطينية الموجودة في العراق ، والتأكيد على مواقف البلاد الثابتة والدائمة في دعم القضية الفلسطينية".

ودعا إلى "الاستفادة من علاقة البلدين مع الدول العربية والإقليمية والدولية في دعم الحق الفلسطيني، وتنسيق المواقف والرؤى خلال المشاركة في المؤتمرات والمحافل الكبرى".