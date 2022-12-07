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قتل ستة إرهابيين متحصنين بنفق في جبال حمرين


تمكن جهاز مكافحة الارهاب، الاربعاء، من قتل ستة إرهابيين بعملية أمنية في جبال حمرين. 

وذكر الجهاز في بيان أن "أبطال جهاز مُكافحة الإرهـاب تمكنوا من مُداهمة نفق مُحصن في تلال حمرين فجر اليوم الأربعاء بعد احكام الطوق على النفق من كافة مداخله ومخارجه، حيث رصد رجال الاستخبارات البواسل حركة الدراجات النارية وحركة عناصر التنظيم الإرهابـي طوال الفترة المُنصرمة ".

وأضاف، "بعد توجيه الضربات الجوية الدقيقة وتسلل أبطال العمليات الخاصة لداخل النفق تأكد مقتل ( ٦ ) عناصر من تنظيم داعـش الإرهابـي المهزوم، حيث تقطعت جُثثهم إلى اشلاء، نتيجة تساقط صخور النفق عليهم".

وأوضح أن "أبطالنا تعرفوا على شخصين من المقتولين داخل النفق وهُم كل من :  انس الحمداني إعلامي القاطع وابو ذياب الدليمي مسؤول الرصد والاستطلاع في القاطع ".

وأشار الى أنه "سيجرى فحص الـDNA للتعرف على هويات باقي المقتولين".

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