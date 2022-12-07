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بعد استقباله بلاسخارت.. السيد السيستاني: ضرورة معالجة الظواهر المرفوضة


أكد المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، أهمية تضافر الجهود في الترويج لثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف.

وذكر مكتب المرجع الأعلى في بيان أن "السيد السيستاني (دام ظله)، أستقبل اليوم، ميغيل أنخيل موراتينوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بوضع خطة عمل المنظمة الدولية لحماية المواقع الدينية بعد الهجمات التي تعرضت لها في أماكن مختلفة في العالم في السنين الأخيرة".

وأضاف، أن "المرجع الأعلى استمع إلى الشرح الذي أدلى به حول تلك الخطة والمبادئ التي ترتكز عليها والإجراءات المتبعة بشأنها".

وبحسب البيان، أكّد السيد السيستاني خلال اللقاء "أهمية تضافر الجهود في الترويج لثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية وتثبيت قيم التآلف المبني على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين معتنقي مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية".

وأشار المرجع الأعلى إلى أن "المآسي التي يعاني منها العديد من الشعوب والفئات العرقية والاجتماعية في أماكن كثيرة من العالم ـ نتيجةً لما يمارس ضدها من الاضطهاد الفكري والديني وقمع الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية ـ دوراً في بروز بعض الحركات المتطرفة التي تستخدم العنف الأعمى ضد المدنيين العزّل وتعتدي على المراكز الدينية والمواقع الأثرية للآخرين المختلفين معها في الفكر أو العقيدة".

وشدّد السيد السيستاني على "ضرورة معالجة خلفيات هذه الظواهر المرفوضة والمدانة في كل الأحوال، والعمل الجادّ في سبيل تحقيق قدر من العدالة والطمأنينة في مختلف المجتمعات تليق بكرامة الانسان كما أرادها الله تعالى، وهو مما يساهم في الحدّ من الأجواء المواتية لانتشار الأفكار المتطرفة".

وأتم البيان: "عبّر المرجع الأعلى عن تقديره لجهود الأمم المتحدة بهذا الصدد، متمنياً للموراتينوس "التوفيق في أداء مهمته، وحمّله تحياته إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة".

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