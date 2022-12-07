افتتاح صالتي سامراء ونينوى في مطار بغداد

افتتحت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، صالتي سامراء ونينوى في مطار بغداد الدولي.

وقال مصدر صحفي ان "سلطة الطيران المدني افتتحت صالتي سامراء ونينوى في مطار بغداد الدولي، بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وفي وقت سابق، استقبلت صالة سامراء في مطار بغداد الدولي رحلة تجريبية أولى بمتابعة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

يذكر ان السوداني أصدر توجيهات مشددة بضرورة الاهتمام بصالات المسافرين وتقديم الخدمات الكاملة لهم.