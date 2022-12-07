بعد نفي مقدم البرامج.. مصادر قضائية تؤكد صدور مذكرة استقدام بحق متهمين اثنين

أكدت مصادر قضائية، اليوم الأربعاء، صدور مذكرة استقدام بحق متهمين اثنين أحدهما نجل سياسي عراقي واخر مقدم برامج.

وقالت المصادر ، انه "تم تأكيد صدور مذكرة استقدام بحق متهمين اثنين أحدهما نجل سياسي عراقي واخر مقدم برامج"، ذلك بعد نفي مقدم البرامج ذلك الامر.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى مقدم البرامج صدور مذكرة استقدام بحقه ونجل سياسي عراقي من قبل مجلس القضاء الاعلى وذلك على خلفية حلقات تلفزيونية تخص "سرقة القرن".