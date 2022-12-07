ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة تلتقي بالسيد السيستاني في النجف

التقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، بالمرجع الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف.

وقال مصدر صحفي، إن "ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، وبرفقتها ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات، التقت اليوم الأربعاء، بمرجع الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف".

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت الى محافظة النجف.