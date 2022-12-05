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النزاهة تكشف عن هدر وتلاعب بالاموال في دوائر بديالى


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذها 7 عمليات ضبط لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ وسرقةٍ وهدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر الكهرباء وفروع المصرف الزراعي في مُحافظة ديالى.

وذكرت دائرة التحقيقات الهيئة في بيان أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى كشف عن وجود (21) معاملةً وهميَّة في شركة توزيع كهرباء ديالى بمبلغٍ إجماليٍّ قدرُه (413,020,035) مليون دينار، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ تنظيم تلك المعاملات خلال العام الحالي (2022) لحفر وصب الأعمدة".

وأضافت الدائرة أن "الفريق تمكَّن من ضبط مُوظَّفين اثنين في دائرة صيانة كهرباء بعقوبة - القاطع الغربي بالجرم المشهود؛ لإقدامها على سرقة مواد وأسلاكٍ كهربائيَّةٍ مُتنوِّعةٍ وبيعها في الأسواق المحليَّة، لافتةً إلى أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط المواد المسروقة داخل منزلي المُتَّهمين، فضلاً عن ضبط أصل الأوليَّات الخاصَّة بمُستندات الإدخال والإخراج للمواد المُستخدمة في الصيانة لهذا العام".

وأوضحت أنه "بالانتقال إلى شركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة تمَّ ضبط ثلاثةٍ من المُوظَّفين على خلفيَّـة تمديد خطاب ضمان العقد المُبرم بين الشركة وإحدى الشركات القبرصيَّة الخاص بتجهيز "عوازل خزفيَّةٍ" لمعمل مُحوِّلات التوزيع، ممَّا ترتَّب عليه حصول هدرٍ في المال العام بلغ (36,200) ألف دولارٍ، بسبب تقصير المُوظَّفين، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة من قبلهم".

وبينت أن "الفريـق نفَّذ (4) عمليَّات ضـبطٍ في فـروع المصرف الزراعـي في المُحافظة، تمكَّن خلال أولاها من كشف (4) معاملات قروضٍ زراعيَّةٍ مُزوَّرةٍ في فرع المصرف في المقداديَّـة تمَّ منحها لمُقترضين خلافاً للضوابط، مُبيِّنةً تزوير الكفالات الخاصَّة بالمُستفيدين من تلك القروض، فيما تمَّ خلال عمليَّتين مُنفصلتين في فرع المصرف في هبهب ضبط أصل سندات كفالةٍ وتعهُّدٍ وكتب تأييدٍ للكفلاء دون علمهم ومُوافقتهم؛ ممَّا أدَّى إلى عدم تسديد مبلغ القرضين، وعدم استخدامهما للغرض الذي صُرِفَا من أجله، لافتةً إلى رصد مُخالفةٍ بمنح قرضٍ آخر في فرع المصرف في ديالى؛ لشراء مُنقِّية بذور دون علم المقترض ومُوافقته"

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