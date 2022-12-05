تشكيل لجنة لإنهاء ازمة الكهرباء في العراق

كشفت عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية سهيلة السلطاني، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة تضم عددا من الكوادر المتقدمة من وزارة الكهرباء و اللجنة النيابية وأعضاء من مجلس الوزراء، فيما اكدت ان اللجنة شكلت ليس لحل الازمة في الصيف القادم فحسب انما لحل ازمة الكهرباء بشكل جذري.

وقالت السلطاني في حديث لـ /المعلومة/، إن "اللجنة النيابية من خلال الاجتماعات توصلت الى تشكيل خلية دائمية تعمل على مراحل من اجل انهاء مشكلة الكهرباء في العرق بصورة جذرية"، لافتة الى ان "الحكومة الجديدة تريد ان تحقق التقدم في مجال الكهرباء والطاقة وليس التأمين فقط".

وأضافت، أن "هنالك عروضا من شركات صينية رصينة لإنشاء محاطات كلاسيكية حرارية او غازية او محطات حديثة تعتمد على الطاقة الشمسة والرياح".

وتابعت، انه "من خلال الاجتماعات التي جرت مع رئيس الوزراء محمد شباع السوداني فان حكومته لن تلجئ الى العمل في الحلول الترقية".

وأشارت الى "عدم جدوى الربط الكهربائي ســواء كـان مع السعودية أو الــدول الأخـــرى، لانــه يــؤدي فقط الى استقرار الطاقة ومنع المنظومة الكهربائية مـن الانـهـيـار، ومــن ثم الاستغناء عنه"، مبينة ان "شراء الطاقة عن طريق الربط الكهربائي أمر غير مجد تماماً ويتسبب بخسارة الدولة أموالا كبيرة".

وبحسب مراقبين فأن جميع التعاقدات التي اجراها رئيس حكومة تصريف الاعمال السابقة مصطفى الكاظمي مع مجلس التعاون والربط مع الأردن اتفاقيات غير مجدية وستكلف العراق أموال بدون أي فائدة مستدامة على المدى البعيد